Vernissage der Ausstellung "Reisen-voyages"

05.05.2018, 10:24 Uhr

Unglaublich viele Besucher waren gekommen, um sich die Arbeiten der zehn Künstler aus sechs verschiedenen Ländern anzusehen, die eine grosse Bandbreite technischen und künstlerischen Schaffens präsentierten.Ein wunderschöner und stimmungsvoller Abend wurde durch die Musik von Linus Mercier und Elisabeth Röth, einer großen Auswahl an feinem Fingerfood und den beliebten Weinen von Katharina und Peter Eitzenberger abgerundet.Die Ausstellung ist noch am Samstag den 5.5 und Sonntag den 6.5 in der Bors Villa, Kirchenplatz 2 in Neudörfl im Burgenland geöffnet.