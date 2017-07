21.07.2017, 10:50 Uhr

Vier Feuerwehren bei Scheunenbrand

PÖTTELSDORF. In der Nacht auf Freitag ist es in Pöttelsdorf zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Vier Wehren mussten ausrücken, um einen Scheunenbrand zu löschen.

Blitzschlag als Ursache Laut Angaben der Landessicherheitszentrale dürfte nach einem Blitzschlag gegen 00.30 Uhr der Dachstuhl der Scheune in Brand geraten sein. Die Freiwilligen Feuerwehren von Pöttelsdorf, Zemendorf, Walbersdorf und Mattersburg rückten mit insgesamt 18 Fahrzeugen aus.

60 Feuerwehrleute im Einsatz Mehr als 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Gegen 1.45 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

