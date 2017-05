VS Gols siegte bei Safety-tour 2017 in Schattendorf

11.05.2017, 13:53 Uhr

Österreichweit einmalig traten zwei Seniorengruppen bei der Kinder-Sicherheitsolympiade an.

Sieg vor Augen der Fans

SCHATTENDORF. Bei wechselhaftem Wetter traten Volksschulen aus Eisenstadt sowie aus den Bezirken Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg und Oberpullendorf beim vierten und somit letzten Vorbewerb der heurigen Safety-tour am Fußballplatz in Schattendorf an. Vom ersten Spiel an in Führung liegend ließen sich die Golser den Sieg nicht mehr nehmen.Die Seewinkler setzten sich vor den Augen zahlreich mitgereister Fans der angetretenen Volksschulklassen und Schlachtenbummler in überlegener Manier durch.

Ehrgeizige Senioren

Senioren weiter mit dabei

Dass Sicherheitsdenken, Spiel und Spaß nicht nur für Kinder ist, bewiesen zwei Seniorengruppen in Schattendorf. Eine Gruppe aus Goberling, bestens vorbereitet von BZSV-Bezirksverantwortlichem Walter Hofer, trat gegen die Hausherren unter Obmann Alfred Grafl an. Die „AltschülerInnen“ absolvierten die Spiele mit dergleichen Begeisterung und dem gleichen Ehrgeiz wie die VolksschülerInnen. Am Ende konnten sich die Südburgenländer durchsetzen und den Tagessieg in der Seniorenwertung erringen.Der BZSV möchte in nächster Zeit die Senioren-Sicherheitsolympiade für die älteren Generationen als Pendant zur Kinder-Sicherheitsolympiade im Burgenland etablieren.