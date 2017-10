Walbersdorf: Eröffnung des neugestalteten Kindergartens

03.10.2017, 11:25 Uhr

640.000 Euro-Investition in Bildung

Vorzeigebezirk Mattersburg

WALBERSDORF. Rechtzeitig zu Beginn des Kindergartenjahres wurde der bestehende Kindergarten in Walbersdorf saniert umfassend saniert. An den Altbau angeschlossen wurden ein Turnsaal, eine Garderobe und ein Therapierraum sowie ein Büro.Die Gesamtinvestition betrug 640.000 Euro. Die Investition zeige einmal mehr den Stellenwert von Bildung im Bildungsaufsteigerland Burgenland auf, betont LT-Präs. Christian Illedits. „Durch die richtigen Weichenstellungen auf dem schulischen Sektor und die Initiierung der gemeindeübergreifenden Betreuungsangebote, konnten wir den Bezirk Mattersburg zum burgenländischen Vorzeigeschüler auf dem Betreuungs- und Bildungssektor entwickeln,“ so Illedits.

Weiterer Meilenstein

36 Kinder im KIGA

Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsangeboten im Bezirk steige, man freue sich diese in hoher Qualität erfüllen zu können. „Der neu adaptierte Kindergarten in Walbersdorf ist wunderschön geworden und ein weiterer Meilenstein in der Mattersburger Stadtentwicklung“, freut sich Bürgermeisterin LAbg. Ingrid Salamon.Den Kindergarten Walbersdorf besuchen 36 Kinder, derzeit sind neben Kindergartenleiterin Helga Illedits drei Kindergartenpädagoginnen und eine Helferin in Walbersdorf beschäftigt.