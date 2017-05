Am 6. und 7. Mai lädt die Freiwillige Feuerwehr Stöttera zum Feuerwehrfest ins Feuerwehrhaus. Am Samstag beginnt der Festakt um 18:00 Uhr. Für alle Partylöwen startet um 22:00 Uhr die "Blaulicht-Party". Am Sonntag werden die Gäste und auswärtigen Feuerwehren bei der Kirche empfangen und um 10:00 Uhr mit dem MV Bismarck ein Festgottesdienst im Feuerwehrhraus gefeiert. Anschließend findet die Segnung des neuen Einsatzfahrzeuges VFA statt. Der Musikverein Bismarck sorgt dann beim Frühschoppen für gute Stimmung. Nachmittags ab 14:00 Uhr gibt es ein Kindergrogramm mit Malwettbewerb, Hüpfburg und lustigem Kinder-Schminken. Für das leibliche Wohl sorgt an beiden Tagen die bereits bewährte Küchencrew. Die Freiwillige Feuerwehr Stöttera freut sich auf zahlreiches Kommen.