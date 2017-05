Unter dem Motto "Around the World" findet am Samstag, den 20. Mai ab 14.00 Uhr das alljährliche Frühlingsfest im Kinderdorf Pöttsching statt. Ponyreiten, Streichelzoo, Luftburg, Schminken sind nur einige Stationen beim Spielefest bis 17:00 Uhr.

Mit dabei sind auch das Rote Kreuz Pöttsching, Rettungshunde Niederösterreich, Kleintierzüchter Pöttsching, die FF Pöttsching und die Lamas aus Donnerskirchen!

Von 16:30 bis 17:30 Uhr heißt es "Bühne frei" für Kinder und Jugendliche.

Um 17:45 Uhr bis 19:00 Uhr findet das Showprogramm "Around the World" der Kinder und Jugendlichen aus dem Kinderdorf statt. Anschließend gibt's eine After Show Party mit Pauli, Cocktailbar, Weinverkostung und eine Kaffee- und Schmankerlhütte. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.