Konzert Heinz von Hermann & Markus Gaudriot Trio

Heinz von Hermann ist wohl eine der schillerndsten Persönlichkeiten des europäischen Jazz. Geboren 1936 in Wien in einer sehr musikalischen Familie lernte er als Kind Geige und kam schon bald mit Jazz in Berührung. Nach einigen Umwegen landete er bei seinem Wunschinstrument Saxophon. Schnell fasste er Fuß in der wachsenden Wiener Jazzszene, bevor ihn langjährige Engagements nach Nordafrika, Holland, Spanien und den Rest der Welt führten. Als Mitglied der bekanntesten deutschen Big Bands begleitete er unzählige Stars und war Stammgast mit eigenen Formationen in allen renommierten Jazzclubs. Sein Anekdotenkoffer ist mehr als voll, vielleicht wird er ihn an diesem Abend öffnen.

Zusammen mit dem groovig swingenden „Markus Gaudriot Trio“ wird er uns einen musikalisch großartigen, aber auch kurzweiligen Abend bereiten.Heinz von Hermann (sax, flute)Markus Gaudriot (piano)Karol Hodas (bass)Walther Großrubatscher (drums)Einlass: 18 Uhr