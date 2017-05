Lesung "Der Tod backt einen Geburtstagskuchen" mit Hamed Abboud

AT

, Klosterg. , 7021 Baumgarten im Burgenland AT

Millenniumssaal , Klosterg. , 7021 Baumgarten im Burgenland AT

Lesung und Gespräch mit dem Autor Hamed Abboud. Der in Österreich lebende syrische Autor Hamed Abboud stellt sein erstes deutschsprachiges Buch vor. Es ist im Züricher Verlag pudelundpinscher erschienen und trägt den Titel „Der Tod backt einen Geburtstagskuchen“. Bei der Lesung werden Texte aus diesem Buch auf Arabisch und Deutsch zu hören sein. Die Texte des Autors sind wehmütig, sarkastisch, eindrücklich aber auch komisch. Sie handeln von dem, was er in seiner Heimat erlebt hat, vom Alltag unter einem diktatorischen Regime, von Verfolgung, Flucht, Krieg und Sehnsucht.



Die Gemeinde Baumgarten, das Katholische Bildungswerk und die Caritas laden im Rahmen der „Dialoggespräche“ herzlich zu dieser Lesung ein!