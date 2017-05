Pfingstfest des Sportvereins 7023 Z-S-P

AT

Zemendorf: Sportplatz

Der Sportverein SV-7023 Z-S-P lädt zum dreitätigen Pfingstfest auf den Sportplatz Zemendorf. Am Samstag um 17.00 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit dem Meisterschaftsspiel gegen Lockenhaus. Um 21.00 Uhr geht die Party mit "The Covernment" los. Eintritt an allen Tagen ist eine freie Spende!