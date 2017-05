Pfingstfest des Sportvereins 7023 Z-S-P

Am Sonntag um 11.30 Uhr darf beim Frühschoppen mit dem "MV Fürst Bismarck" gelacht und getanzt werden. Am Nachmittag um 15.00 Uhr freut sich der Nachwuchs über Ihr Kommen. Am Abend gegen 20.00 Uhr spielen "A la Carte" auf. Anschließend um 22.00 Uhr gibt's was für alle ABBA-Fans: Zwei Stunden ABBA-Hits vom Feinsten mit der "ABBA Showband".