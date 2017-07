Sommerfest Sonnberghof/GHZ

AT

, Hartiggasse 4 , 7202 Bad Sauerbrunn AT

Parkplatz Sonnberghof , Hartiggasse 4 , 7202 Bad Sauerbrunn AT

Bereits zum zweiten Mal findet das Sommerfest des GesundheitsZentrums in Kooperation mit dem Tourismus Bad Sauerbrunn am 4. August 2017, ab 17.00 Uhr statt. Auf dem Parkplatz und im alten Kurpark vor dem Sonnberghof wird für Gäste, Besucher und Mitarbeiter eine einzigartige Location mit ganz besonderem Ambiente geschaffen. In einer Cocktailbar, die sich im historisch nachgebauten Pavillion befindet, werden klassische aber auch gesunde Cocktails angeboten. Burgenland Tapas und typisch regionale Mehlspeisen stellen das kulinarische Highlight des Abends dar. Den stimmungsvollen Sound der Roaring Sixties liefern „The Solomons“, die mit Soulklassikern und Oldies aus fast sechs Jahrzehnten Popgeschichte ihr Publikum beglücken.

Der Reinerlös aus den Spenden kommt dem Kinderhospiz „Sterntalerhof“ zu Gute.

Eintritt: freie Spende, Infos: Tourismus Bad Sauerbrunn