Tag der offnen "Museums-Tür"

Zum bereits 14. Mal findet am 26. Oktober 2017 in burgenländischen Museen der „Tag der offenen Tür“ statt. Das Museum ist in einem Streckhof aus dem Jahre 1914 untergebracht. In der Atmosphäre der 1930er Jahre wird die lokale Geschichte neu interpretiert: das Leben der Juden und Roma in Mattersburg, die Industrialisierung, die Bedeutung des Weinbaus, das arbeitsreiche Leben der Frauen und der mühevolle Nebenerwerb der Kleinhäusler.

Aktuell: Totenkult in Mattersburg.