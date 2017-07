Marz: Werkstatt Natur |

Wie schaut ein Fuchsbau von innen aus? Wie fühlt es sich an, in einem Ameisenhaufen zu leben? Versetze dich in die Lebenslage eines Krabbelkäfers! Welche Aufgaben haben Förster und Jäger in einem Wald? Fälle und Pflanze mit Ihnen gemeinsam einen Baum! Dies und noch vieles mehr rund um Wild, Wald und Natur

erfährst du das ganze Jahr über in der Waldschule „Werkstatt Natur“ in Marz. An den Familiennachmittagen führt euch ein Naturprofi und Waldpädagoge durchs „Waldjahr“ und zeigt und erklärt die Besonderheiten, die es jeweils zu den Jahreszeiten zu entdecken gibt.