24.04.2017, 18:03 Uhr

3. Piste - Aufwiegelung gegen den Rechtsstaat?

Bei näherer Befassung mit den Emissionen des Flugverkehrs - die ja nicht auf die sogenannten Treibhausgase beschränkt sind - und ihren direkten und indirekten Auswirkungen, wird jeder Interessierte die tiefernste Situation verstehen, die das Bundesverwaltungsgericht zu seiner Entscheidung bewogen hat.



Nun werden seitens der milliardenschweren "Branche" und ihren Lobbyisten zur Ausweitung der Geschäfte in bekannter Manier alle Hebel in Bewegung gesetzt um diese Entscheidung zu kippen.

So wird u.a. mit der Oberflächlichkeit von prominenten Persönlichkeiten in der Politik, Wirtschaft und Kultur spekuliert, damit diese mit einer einseitigen Darstellung des Problems das Volk beeinflussen, womit massiver Druck auf die Höchstrichter ausgeübt werden kann.

Mit diesem Stil wird auch unser Rechtsstaat, der ein kräftiges Lebenszeichen zum Schutz der gesamten Bevölkerung von sich gegeben hat, an den Rand des Ruins gedrängt.



Sieht so das Beispiel einer kultivierten Gesellschaft aus?

