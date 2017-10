Marzer Rathausgeschichten

14.10.2017, 17:55 Uhr

Bürgermeisterwahlen in Marz schreiben schon Geschichte! Nach dem SPÖ-Desaster 2012, wo die rechtzeitige Abgabe der Liste versäumt wurde, hat sich heuer das rote Team neu aufgestellt!Erfolgreich, wie das Ergebnis zeigt. Mit 8 Mandaten nach 5 Jahren Abstinenz wieder in den GR einzuziehen ist ein beachtlicher Erfolg!Zu verdanken einer "Zua Grasten", da sich die Einheimischen nach dem letzten Wahl-Dilemma nicht die Finger verbrennen wollten.Der sympathischen Ursula Linninger wurde von den roten Wählern das Vertrauengeschenkt, sie wollten sie vorne sehen.

Doch in Marz läuft vieles anders!

Nachdem Linninger die "rote Karre" aus der Versenkung gezogen hatte, meldete sich der Listenzweite - Jürgen Lehrner, jüngster Spross eines alt-eingesessenen Marzer Clans - zu Wort.Mit den meisten Vorzugsstimmen bestand er auf einer Neuabstimmung innerhalb der eigenen Reihen. Er will Vize sein! Was durchaus sein Recht ist, wenn auch nicht unbedingt der Wunsch der Wähler!Wie in der BVZ zu lesen stand, sei ihm die Politik "in die Wiege" gelegt worden!Nun, wenn man schon Metaphern bemühen will, hat er sich da wohl eher ins "gemachte Nest" gesetzt! Denn viele Vorzugsstimmen für einen alteingesessenen Marzer Namen zu erhalten, ist ja kein besonderer Verdienst.Sei wie es sei! Das Amt des Vize ist in Marz neben dem amtierenden schwarzen BGM Hüller sicher auch nicht einfach.Besonders im Rückblick auf dessen verbale Ritterkämpfe um seine vertraute Vizebürgermeisterin Maria Zachs, wo er sich im Marzer Gemeindeblatt dazu hinreissen ließ, die gegnerische Spitzenkandidatin wild zu verunglimpfen und zu beleidigen!Vielleicht will ja der Bürgermeister mit 2 Vizebürgermeistern in die Amtsperiode starten? Rechtlich möglich und alles schon da gewesen, doch sicher nicht im Sinne der Marzer Steuerzahler.Die Entscheidung in den nächsten Tagen wird jedenfalls spannend!