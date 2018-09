ÖVP diskutierte bei einem Glas Wein über die Zukunft

20.09.2018, 16:44 Uhr

„Burgenland wieder an die Spitze bringen“

„Wir wollen mit unseren Funktionären die bisher erarbeiteten Ideen des Programms ergänzen und diskutieren“, so Landesparteiobmann Thomas Steiner. Gemeinsam mit Experten, Landtagsabgeordneten und jetzt auch allen Gemeinderäten und Mitgliedern des Bezirksparteivorstandes aus dem Bezirk wurden Themen erarbeitet, „wie das Burgenland wieder an die Spitze gebracht werden kann“, so die ÖVP in einer Aussendung.Bei einer kleinen Jause und einem guten Glas Wein haben sich die Teilnehmer gemeinsam mit Landesparteiobmann Steiner und Bezirksparteiobmann Christian Sagartz im Beerenhof in Wiesen über die Zukunft unterhalten.