SPÖ: Pöttsching und Marz stellten Weichen für Gemeinderatswahl

28.04.2017, 12:08 Uhr

Pöttsching: Mitteregger Nr.1

Aktuell haben sich die SPÖ in Pöttsching und Marz neu aufgestellt und die Weichen für die Gemeinderatswahl am 1. Oktober 2017 gestellt. In Pöttsching wurde Martin Mitteregger einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt. Mit der 27-jährigen, angehenden Rechtsanwältin Laura Moser wird erstmals eine junge, hochengagierte Frau als Ortsparteivorsitzende das SPÖ-Team anführen.

Marz: Linninger Listenerste

Zufriedener SP-Bezirkschef

In Marz, wo die SPÖ bei der letzten Gemeinderatswahl nicht antreten konnte sind die Entscheidungen ebenso einstimmig gefallen: Uschi Linninger geht als Spitzenkandidatin um das Amt des Bürgermeisters ins Rennen. Die 50-jährige Pflegerin hat dabei ein Team hinter sich, das der 35-jährige IT-Unternehmer Roman Schiller als Ortsparteivorsitzender anführt.„Es freut mich, dass wir in beiden Gemeinden bereits eine bis auf den letzten Platz gefüllte Gemeinderatswahlliste beschließen konnten“, zeigt sich SP-Bezirkschef Christian Illedits zufrieden.