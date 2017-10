Ulrich als Stadtvize abgewählt

19.10.2017, 15:01 Uhr

Ab sofort stellt die Bezirkshauptstadt mit Ottmar Illedits nur mehr einen Vizebürgermeister.

Nur mehr ein Stadtvize

MATTERSBURG. Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung der Stadtgemeinde Mattersburg am 18. Oktober 2017 in der Bauermühle wurde der Gemeinderat für die kommende Periode angelobt. Bürgermeisterin bleibt Ingrid Salamon (SPÖ).Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Mattersburg war in den letzten Perioden immer mit zwei Vizebürgermeistern besetzt. Die SPÖ-Fraktion der Stadtgemeinde Mattersburg brachte einen Antrag ein, auf den 2. Vizebürgermeister im Gemeinderat zu verzichten. Dieser wurde mit den Stimmen der SPÖ, FPÖ und GRÜNE angenommen.Da Peter Pregl von der Liste Zukunft Mattersburg nicht bei der Gemeinderatssitzung anwesend war, stimmte lediglich die ÖVP für einen 2. Vizebürgermeister. Somit ist Otmar Illedits von der SPÖ künftig der einzige Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Mattersburg.

Neue Stadträte angelobt

„Zu wenig Interesse“

„Weiter konsequent arbeiten“

Der neue Gemeinderat in Mattersburg



Der Stadtrat in der Bezirkshauptstadt Mattersburg wird aus dem ehemaligen Vizebürgermeister Michael Ulrich (ÖVP), Rafaela Strauß (SPÖ), Melanie Eckhardt (ÖVP), Claudia Schlager (SPÖ) und Manfred Schandl (SPÖ) bestehen.„Michael Ulrich hat in den letzten Jahren immer öfter Desinteresse an der Gemeindepolitik gezeigt. Er ist kaum zu Besprechungen und Veranstaltungen erschienen. Konstruktive und engagierte Gemeindearbeit sieht anders aus,“ begründet der Vorsitzende der SPÖ- Mattersburg, Otmar Illedits den Schritt und kritisiert weiter: „Es ist ganz einfach zu wenig, sich nur im Wahljahr aus taktischen Gründen in der Öffentlichkeit zu zeigen.“„Die Angst vor der Volkspartei muss groß sein. Weil die ÖVP bei der Gemeinderatswahl mehr als 250 Stimmen und 1 Mandat gewonnen hat, hat die SPÖ-Absolute die Funktion des 2. Vizebürgermeisters abgeschafft. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern: Wir sind scheinbar auf dem richtigen Weg, die Wähler haben uns den Rücken gestärkt und wir leisten weiterhin wichtige Oppositionsarbeit“, versichert Stadtrat Michael Ulrich.Andreas Feiler (ÖVP), Martin Aufner (SPÖ), Gabriele Haider (ÖVP), Gertrude Handler (SPÖ), Siegfried Steiner (FPÖ), Christian Ulrich (SPÖ), Margarethe Adam (ÖVP), Sophia Wilfing (SPÖ), Thomas Haffer (ÖVP), Peter Pregl (Liste Zukunft Mattersburg), Günter Dorner (SPÖ), Ing. Thomas Tschach (SPÖ), Cornelia Salamon (ÖVP), Ing. Thomas Szlavich (SPÖ), Werner Graser (Grüne), Dr. Johannes Kaippel (ÖVP), Carmen Tomisser (SPÖ), Martin Pöttschacher (SPÖ)