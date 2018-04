22.04.2018, 21:44 Uhr

Ein unhaltbarer Weitschuss bei der Sonntags-Martinee in Minute 92 von Legionär Matej Porubský bedeutete für den SV 7023 Z-S-P den 2. Sieg in Folge in der 2. Liga Mitte. Mit dem 5. Saisonsieg gibt die Kostolani-Elf die "rote Laterne" an Burgenlandliga-Absteiger SV Schattendorf weiter. Beim SV Sigleß endete die Erfolgsserie von acht Spielen ohne Niederlage.