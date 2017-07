6:1! Halbes Dutzend für den SV Mattersburg im ÖFB-Cup

19.07.2017, 07:00 Uhr

MATTERSBURG (OF). Erster Pflichtspiel-Auftritt der Elf um Trainer Gerald Baumgartner. Und dieser hinterließ Eindruck: Beim 6:1-Auswärtserfolg gegen Regionalliga West-Klub FC Pinzgau ging der Spielplan von Trainer Gerald Baumgartner voll auf. Bereits nach 27 Minuten war durch Treffer von Jano und Stefan Maierhofer (2) die Vorentscheidung gefallen – 3:0, zur Pause 4:0 vorne, am Ende 6:1-Sieger. Pflicht erfüllt.Die Kür soll am Samstag ab 16.00 Uhr zum tipico-Ligaauftakt beim SK Rapid Wien folgen, die Vorbereitungen laufen und die Spannung baut sich bereits bei Angreifer Stefan Maierhofer auf: "Das Allianz-Stadion wird ausverkauft sein. Wir wollen uns wieder von der besten Seite zeigen und gut in die neue Saison starten. Eigentlich gibt es nichts Schöneres, als Samstagnachmittag bei 25.000 Fans aufzulaufen. Das sollte Motivation genug für uns sein!"

Anzelj; Maierhofer (2), Jano, Ertlthaler, Prevljak, Gruber.Kuster, Hart, Ortiz, Rath, Novak, Jano (69. Sittsam), Erhardt, Höller, Ertlthaler (58. Prevljak), Gruber, Maierhofer (58. Bürger).