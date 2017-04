Andreas Ritter verteidigt 10er-Ball Landesmeister-Titel

24.04.2017, 20:17 Uhr

Mattersburg : Centertainment21 |

Mit einem 6:2 Finalsieg holte sich Andreas Ritter vom PBC Pinkafeld den Landesmeistertitel der allgemeinen Klasse in der Disziplin 10er-Ball. Der 2. Platz ging an Patrick Butora vom BSV Pegasus Eisenstadt. Mit Johann Schernthaner und Alen Rasic landeten zwei weitere Eisenstädter auf dem Podest.

Das Centertainment21 in Mattersburg war der Austragungsort der Landesmeisterschaft der allgemeinen Klasse in der Disziplin 10er-Ball. Veranstalter war der BSC ASKÖ Mattersburg. Obmann Gerald Wasinger durfte 23 Teilnehmer zum Turnier begrüßen.

Für den Veranstalter gingen 3 Spieler an den Start, der PBC Pinkafeld war mit 6 Spielern vertreten, der BC Deutschkreutz mit 2 und die Poolplayers Oberschützen stellten einen Teilnehmer. Mit gleich 11 Spielern war der BSV Pegasus Eisenstadt vertreten.Über die Siegerrunde konnten sich Johann Schernthaner, Patrick Butora, Alen Rasic und Franz Kovacs vom BSV Pegasus Eisenstadt, Peter Eibisberger, Andreas Ritter und Bernd Nemeth vom PBC Pinkafeld und Pascal Kettenhummer von den Poolplayers Oberschützen für die Finalrunde qualifizieren. Den Umweg über die Hoffnungsrunde nahmen Klaus Profunser, David Kneisz Daniel Dellarich und Andreas Meznaric vom BSV Pegasus Eisenstadt, Markus Bader und Kurt Fennes vom BC Deutschkreuzt, René Wratinschitsch vom PBC Pinkafeld sowie Ronald Nöhrer vom BSC ASKÖ Mattersburg.Mit einem knappen 5:4 gegen Daniel Dellarich konnte sich Johann Schernthaner ins Viertelfinale vorkämpfen. Klaus Profunser setzte sich mit 5:3 gegen Peter Eibisberger durch. Jeweils mit 5:1 konnten sich Pascal Kettenhummer gegen Kurt Fennes, Alen Rasic gegen René Wratinschitsch, Franz Kovacs gegen Andreas Meznaric, Bernd Nemeth gegen Ronald Nöhrer sowie Patrick Butora gegen Markus Bader durchsetzen. Mit einem klaren 5:0 endete die Partie von Andreas Ritter gegen David Kneisz.Ritter konnte sich dann auch im Viertelfinale mit 6:3 gegen Klaus Profunser behaupten. Alen Rasic warf mit einem 6:2 Franz Kovacs aus dem Bewerb. Mit dem gleichen Ergebnis setze sich Patrick Butora gegen Bernd Nemeth durch. Johann Schernthaner, der an diesem Tag nicht zu seinem Spiel fand, konnte sich nur knapp mit 6:5 gegen Pascal Kettenhummer durchsetzen.Im Halbfinale musste er sich aber Andreas Ritter mit 6:4 geschlagen geben. Im zweiten Halbfinale behauptete sich Patrick Butora gegen Alen Rasic knapp mit 6:5 durch. Das Finale war dann eine klare Angelegenheit für Andreas Ritter. Der Pinkafelder konnte sich am Ende mit einem 6:2 den Titel holen.