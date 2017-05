03.05.2017, 07:00 Uhr

"Ausgangsposition ist für uns sehr gut"

B. SAUERBRUNN (OF). Eine Hand an der Meisterschale! Sechs Runden vor Saisonende in der 2. Liga Mitte "haben wir eine sehr gute Ausgangsposition, den Titel nach Bad Sauerbrunn zu holen", unterstreicht Sektionsleiter Richard Kern. Meiste Siege & beste Offensive des Herbstmeisters in den bisherigen 24 Spielen. "Natürlich führen wir Überlegungen für die kommende Saison", so Kern. In der um Punkte in der Burgenlandliga gekämpft werden soll, jedoch meint der spielende Sektionsleiter: "Es ist noch verfrüht, darüber zu sprechen." Fix ist, dass Trainer Heinz Kremser bleibt und auch das 1B-Team in der 2. Klasse fortgeführt wird. "Es ist für unsere jungen Spieler eine gute Möglichkeit, auch am Kampfmannschaftsbetrieb teilzunehmen."

