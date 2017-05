Baumgartens Footballer erfolgreich

02.05.2017, 09:13 Uhr

Heimpremiere der Pannonia Eagles in der AFL Division 3 geglückt

BAUMGARTEN. Bei Sonnenschein und jeder Menge Footballaction konnten über 350 Zuseher einen 34:12 Sieg der Pannonia Eagles über die Weinviertel Spartans feiern. Bereits in der ersten Hälfte konnte durch Touchdowns von Sinisa Milanovic (2x) und Michael Neubauer eine komfortable 20:0 Führung herausgespielt werden. Nach der Pause ging es in dieser Gangart weiter und die Eagles konnten durch Henrik Szokoll und Kamil Ciszkowski auf 34:0 erhöhen. Bis zum Ende des dritten Viertels ließen die Baumgartner wenig Offensiv-Arbeit der Spartans zu und konnten sie deshalb auch Punktelos halten.

Zuversichtlich für kommende Aufgaben

Stolz über Tabellenführung

Mit Beginn des 4. Viertels war die Konzentration dann leider etwas strapaziert und die Offense der Spartans konnte sich zwei Touchdowns herausspielen. Am Ende des Spiels stand es 34:12 und die Eagles können sich somit über ihren zweiten Sieg im neuen Ligajahr freuen. Dieser Sieg bedeutet auch gleichzeitig die Tabellenführung in der Division 3 Conference B. Nächste Woche warten in Atzenbrugg bereits die Blue Hawks, die bisher noch kein Spiel gewinnen konnten. Die bisherigen zwei Duelle mit den Blue Hawks, konnten beide Mannschaften mit jeweils einen Sieg für sich entscheiden.„Wir haben heute eine tolle erste Hälfte gespielt. Leider ließ die Konzentration dann vor Allem mit Ende des 3. Quarters nach und wir taten uns schwer noch gute Aktionen aufs Feld zu bringen. Dennoch freue ich mich natürlich über unseren zweiten Sieg und die Tabellenführung. Nach einer Kurzen Pause geht es am Sonntag bereits in Asperhofen weiter und ich hoffe, dass wir unsere Blessuren und Verletzungen bis dahin wieder auskurieren können und ich auf den vollen Kader zurückgreifen kann“, zeigt sich der Headcoach der Pannonia Eagles, Franz Kolohsar, zufrieden.