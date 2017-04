19.04.2017, 06:30 Uhr

Der HC Mattersburg hadert mit Spielverschiebung

MATTERSBURG (OF). Nach dem Premierensieg gegen WAT Liesing nach zuvor 11 sieglosen Spielen folgten gegen Post SV 3 & Post SV 2 Niederlagen – der HC Mattersburg ist mit zwei Zählern Schlusslicht. „Unsere Gegner kommen noch, da können wir punkten“, beruhigt Sportleiterin Renata Szabó. Gemeint sind Fivers WAT Margareten 2 & WAT Brigittenau 2. Zuvor ist der Tabellen-2. SG WAT 15 zu Gast. Wann & wo ist allerdings noch unklar, „denn der Verband hat ohne Rücksprache das Spiel auf 23. April verschoben“, so Szabó. Dem HC Mattersburg steht die Halle in Wr. Neustadt nicht zur Verfügung. „In Mattersburg können wir nicht spielen, weil die Tore nicht den Anforderungen entsprechen & älter als 20 Jahre sind."

