Ex-SVM-Trainer: "Kvasina ist der Maierhofer 2.0"

19.09.2018, 07:00 Uhr

MATTERSBURG (O.Frank). Es war ein harter Schlag für ihn! Per Post erfuhr der ehemalige SV Mattersburg-Co-Trainer Renato Gligoroski von der Kündigung. Die Pikanterie: Die „Freistellung“ war mit 9. August datiert, das Spiel beim TSV Hartberg (2:4) fand zwei Tage später statt und die Postzustellung erfolgte am 13. August. „Ich wusste bis zum Erhalt des Schreibens nichts von meiner Kündigung. Ich saß beim Hartberg-Spiel mit Präsident Martin Pucher auf der Betreuerbank. Er sagte diesbezüglich kein Wort zu mir!“ Die Niederlage als Grund schließt er definitiv aus.

Mittlerweile ist mehr als ein Monat vergangen, die sportliche Führung hat mit Trainer Klaus Schmidt und Sportdirektor Robert Almer gewechselt. Den Grund der Kündigung hat der 41-Jährige bis dato nicht erfahren, versuchte immer wieder mit Martin Pucher in Kontakt zu treten. Vergeblich. Der Vereinsboss gilt beim SVM als Mann der starken Worte & Taten. Der SVM schneidet als Arbeitgeber sehr gut ab, liegt im Bundesliga-Ranking auf Rang 4. Obwohl im Geschäftsjahr 2016/17 bei einem 9,76 Mio.-Umsatz ein Minus von 790.000 Euro stand, mehr als 70 % des Umsatzes in Personalkosten floss – Ligahöchstwert. Bei Fragen „Pünktlichkeit der Auszahlung der Gehälter, Klarheit der Verträge und Lohnfortzahlung im Verletzungsfall“ gab es Bestnoten. Aber es gibt auch Verbesserungspotential. U.a. beim „Image des Klubs“ – das auch Renato Gligoroski angekratzt sieht. „Derzeit bin ich auf Standby-Modus und ich hätte gerne ein Gespräch mit der Vereinsführung!“, hofft Gligoroski. Ein positives Signal blieb bisher aus.Bis 2020 läuft der Vertrag des UEFA-Pro-Lizenz-Trainers noch beim SVM. Vor allem stößt ihn sauer auf, dass ihm der geplatzte Transfer von Ramil Sheydaev (jetzt beim russ. Klub KS Samara) nachgesagt wird. „Doch das stimmt nicht. Bis zu meiner Entlassung war der Transfer voll im Rennen. Mehr als 700 Telefonate und 100 Seiten Schriftverkehr waren nötig, zudem habe ich 12 Spiele von ihm gesehen“, so der gebürtige Mazedonier. Durch ihn kam auch Marko Kvasina zum Klub. „Daran habe ich vier Monate lang gearbeitet. Es hat immer geheißen, Kvasina ist der Stefan Maierhofer 2.0!“