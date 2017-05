10.05.2017, 07:00 Uhr

Gedränge um die Torjägerkrone

2. Liga Mitte: Kampf um Torschützenkönig geht in die heiße Saisonphase



BEZIRK (O. Frank). Vier Angreifer, ein Ziel: Richard Horvath (22 Tore), David Lämmermayer, Zsolt Szekely und Laszlo Gulyas (je 20) jagen in den letzten fünf Runden die Torjägerkrone. Ein Kurzüberblick.



"Wir wollen Vizemeister sein!"

Wer tritt das Erbe von Akos Kozmor (23 Saisontreffer) aus der Vorsaison an? Derzeit führt Richard Horvath (SC Neudörfl), seit einem Jahr beim Burgenlandliga-Absteiger engagiert. „Ich möchte bis zum Saisonende bester Liga-Torschütze bleiben“, lobt zudem sein Team: „Unsere Stärke liegt darin, dass wir eine Einheit sind!“ Sein Saisonziel: „Wir wollen die Saison als Vizemeister beenden.“

