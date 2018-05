Judoklub Mattersburg erringt 10 Meistertitel

01.05.2018, 19:38 Uhr

Am 29. April fanden in der NMS-Mattersburg die Burgenländischen Landesmeisterschaften 2018 der Altersklassen U-10, U12, U14 und U-16 bei den Burschen und den Mädchen statt. Ausgetragen von Judoklub Mattersburg, nahmen auch dieses Jahr zahlreiche Nachwuchs-Judokas bei diesen Meisterschaften teil

Insgesamt 109 Teilnehmer von 11 Vereinen stellten sich der Herausforderung.

Beeindruckende Erfolgsstatistik

Insgesamt konnten die Judokas vom Judoklub Mattersburg zehn Landesmeistertitel und drei Vize-Landesmeister in den unterschiedlichsten Alters- und Gewichtsklassen erringen. Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass der Mattersburger Sportverein auch bei diesen Meisterschaften die Gesamtwertung des Turniers wieder einmal für sich entscheiden konnte.Kontinuierliche NachwuchsarbeitBasis des Erfolgs ist zu einem die konsequente Nachwuchsarbeit des Trainerteams mit Helga Hamp, Oliver Pap, Gabriele Koller und Thomas Puntigam. Mit viel Engagement wurde in den letzten Jahren erfolgreiche Trainings- und Vereinsarbeit geleistet. Aber auch die tatkräftige Unterstützung der Eltern und Angehörigen tragen dazu bei, dass die Mattersburger Judokas nicht nur landesweit sondern auch national immer häufiger ausgezeichnete Top-Platzierungen erreichen.Siegreiche JudokasDie zehn Landesmeister Titel des Judoklub Mattersburg gingen in der U-12 bis 34 kg an Meidl Martin und bis 46 kg an Nikolei Salinacki. In der Altersklasse U14 holten sich bis 38 kg Moritz Pöttschacher und bis 42 kg Lukas Fröhlich den Meistertitel, sowie bei den Mädchen bis 52 kg Alicia Kainz. Bei der U-16 gewannen bei den Burschen bis 55 kg Andreas Puntigam, bis 66 kg Tobias Leyrer und +73 kg Julian Riedinger. Eine zweifache Landesmeisterin in der U-16 gab es mit Fanni Bögös, die in den Gewichtsklassen bis 63 kg und in der offenen Gewichtsklasse erfolgreich war.