Medaillenregen für den ASKÖ Kunstturnen Mattersburg

10.05.2017, 14:50 Uhr

Überzeugt haben dabei die Turnerinnen der ASKÖ Kunstturnen Mattersburg, die über 80% aller burgenländischen Landesmeistertitel im Turn10 gewinnen konnten. Dieses Ergebnis glänzt umso mehr, als auch unter Einbeziehung aller Gäste die Mattersburger Turn10-TurnerInnen mehr als die Hälfte aller Siege und ebenso aller übrigen Medaillen erringen konnten.Obmann Günter Dorner meint dazu: „Ich bin stolz, dass unsere Arbeit so gute Ergebnisse bringt. Die Turner und Turnerinnen haben viel Freude daran, auch zuhause vor eigenem Publikum ihre guten Leistungen zeigen zu dürfen. Unser Verein ist seit ein paar Jahren einer der beste Österreichs im Turn10 und wir hoffen, dass dies weiter anhält.“Am Sonntag folgten die Wettkämpfe der Kunstturnerinnen. Die ASKÖ Kunstturnen ist im Burgenland der einzige Verein, der diese trainingsintensive olympische Disziplin des Turnens betreibt. Die Übungen, die hier gezeigt werden, beeindrucken durch ihre enorme Körperbeherrschung. Die kleineren Mädchen trainieren elf Stunden die Woche, um diese Leistungen zu erbringen, die größeren etwa 15 Stunden.Um den Bewerb spannender zu machen, wurden die sechs Landesmeistertitel im Mehrkampf der Turngeräte Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden unter den elf burgenländischen Teilnehmerinnen mit auswärtiger Konkurrenz erkämpft. Ein Starterfeld von etwa 90 Teilnehmerinnen bot eine ansprechende Plattform. Die Mattersburger Turnerinnen Helena Zotos, Karoline Hausl und Alissa Mörz durften sich über drei Siege im Mehrkampf freuen.Zusätzlich wurden Gerätefinali unter den Juniorinnen entschieden, in denen Alissa Mörz 2x Gold, einmal Silber und einmal Bronze gewann, Annika Adacker konnte in der allgemeinen Klasse der Juniorinnen zwei zweite und einen dritten Platz erzielen."Dieser erfolgreiche Wettbewerb war ein kräftiges Lebenszeichen des Turnsports im Burgenland", zeiiogt sich Obmann Günter Dorner stolz.