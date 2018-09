SC Bad Sauerbrunn ist eine Heimmacht

17.09.2018, 07:00 Uhr

In der 2. Saison in der Burgenlandliga läuft es für den Tabellen-10. SC Bad Sauerbrunn speziell in Heimspielen sehr erfolgreich: Der 1:0-Erfolg über den Tabellen-4. UFC Markt Allhau war saisonübergreifend der 6. Heimsieg in Folge. Auch dank Torhüter-Neuzugang Markus Böcskör mit einem gehaltenen Elfmeter und Torschütze Philip Knotzer. Der SC Bad Sauerbrunn liegt nach sechs Spielen mit zehn Punkten auf den 10. Tabellenplatz.