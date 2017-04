Sechs Medaillen für Kickboxer aus Rohrbach

25.04.2017, 10:20 Uhr

Kickbox Club Rohrbach zieht gemischte Blianz nach zweitgrößtem Kickboxevent Europas

Nukic mit Silber

INNSBRUCK/ROHRBACH. Einmal Silber und fünfmal Bronze nimmt die Kickboxschmiede Rohrbach von den Austrian Classics 2017 aus Innsbruck mit ins Burgenland. Unter dem großen Starterfeld aus 33 Nationen waren auch neun Fighter aus dem Burgenland vertreten.Der erst neunjährige Alessandro Nukic aus Draßburg überzeugte mit sehr starker Leistung und holte sich in der Klasse U13 die Silbermedaille. Erst im Finale musste er sich dem ungarischen Weltmeister Mate Hammer geschlagen geben.

Ernst im Kommen

Gemischte Trainerbilanz

Bronze eroberten in Innsbruck Emma Nukic, zweimal Anna Schmidl, das U13-Nationalteam mit drei Fightern aus Rohrbach und Michael Ernst. Der Oggauer trat erstmals in der allgemeinen Klasse an und kommt langsam wieder zu alter Form zurück, musste sich nach Siegen über Beligen und Italien im Halbfinale in einem engen Fight seinem Schweizer Kontrahenten beugen.Michael Gerdenitsch bilanziert mit gemischten Gefühlen. „Im Starterfeld waren viele Welt- und Europameister. Wir haben gut mitgekämpft, jedoch einige gute Chancen ausgelassen“, so der Trainer, der mit seinem Team an Kondition und technischer Raffinesse arbeiten will.