06.05.2018, 14:09 Uhr

SVM ade vom Europacup

Altach kam mit jungen Spielern Ersatz geschwächt ins Pappelstadtion und zeigte den SVM

wo der Bartl den Most her holt. Von Anfang an übernahm Altach das Kommando, spritzig

spielte man nach vorne und kam dadurch zu guten Chancen. Ein kapitaler Deckungsfehler

in der SVM Verteidigung führte zum einzigen Tor. Das Mattersburger Werkl kam in der

ersten Hälfte nicht in Gang - hat man die gezogene Handbremse nicht gelockert? In der

zweiten Hälfte spielte man besser mit doch zwingende Chanchen blieben Mangelware.

Außer einem Stangenschuß spielte man überhastet und unpräzise bis zum Schlusspfiff.

Die Frage stellt sich daher: ein Mußsieg wurde erwartet um die Europacup-Chance zu be-

wahren - eine verdiente Niederlage wurde daraus. Ein Grund zu hinterfragen: Wieso

stolpert man gegen Ersatz geschwächte Altacher und verliert dadurch die Europacup

Chance? Ich vermute folgendes: Nach dieser Saison verlassen zwei Leihspieler von RBS den SVM. Geschwächt will man sich im Europacup nicht blamieren und ist mit einem unterem

Tabellenligaplatz durchaus zufrieden. Lassen wir uns überraschen wer neu in die Mann-

schaft kommt. Beide Leihspieler waren goldrichtig um in der nächsten Saison Bundes-

ligist zu sein.

