SVM-Amateure-Coach Schmidt: "Ich bin ein Entwicklungstrainer"

25.09.2018, 07:00 Uhr

MATTERSBURG (O.Frank). Zitterpartie oder Selbstläufer lautete die Frage vor Saisonbeginn über die Performance der SV Mattersburg Amateure als Aufsteiger in die Regionalliga Ost. „In einer Liga, die die richtige Plattform für unsere jungen Spieler ist“, meinte Trainer Markus Schmidt vor dem Auftakt, "aber wir zu Beginn Lehrgeld bezahlen mussten, wir daraus lernten und von Aufgabe zu Aufgabe gewachsen sind.“ Und seine Mannschaft aus seiner Sicht auch eine Bereicherung für die Liga ist, zumeist mit einer erfrischenden Spielweise besticht. „Unser Spiel macht den Zuschauern Freude!“ Nach acht Spieltagen scheint das im Sommer ausgegebene Ziel einer sorgenfreien Saisonderzeit erreicht zu sein. Auch dank dem 6:0-Auswärtserfolg beim Tabellen-12. SKN St. Pölten Juniors – jener Elf, gegen die man im Vorjahr in der Aufstiegs-Relegation gestolpert ist. Die Bilanz nach acht Spieltagen: 14 Punkte, 17:12-Tore, Tabellenrang 6. „Aber wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen“, so Schmidt. Für den 40-Jährigen selbst ist aktuell viel zu tun, ist als Amateure-Coach zusätzlich bei jedem Spiel und Training der Bundesliga-Mannschaft dabei. „Derzeit ist es für mich eine Doppelbelastung, aber es macht mir sehr viel Spaß und ich kann von Neo-Trainer Klaus Schmidt viel lernen und dabei Erfahrung sammeln.“ Dennoch sieht sich Markus Schmidt „als Entwicklungstrainer“ bei den Amateuren, die in der Aufsteigersaison vergleichsweise eine gute Position einnehmen, wie ein Blick auf die Burgenland-Aufsteiger aus den letzten Saisonen zeigt:

SV Mattersburg Amateure (6. Platz; 14 Punkte).kein Burgenland-Aufsteiger (gescheiterte Relegation der SV Mattersburg Amateure)kein Burgenland-Aufsteiger (SV Eberau verzichtete auf Aufstieg)SV Oberwart (14. Platz; 8 Punkte)SC Neusiedl (4. Platz;14 Punkte)SV Neuberg (4. Platz; 16 Punkte)