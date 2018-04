SVM-Profi Stefan Maierhofer setzt Zeichen für Toleranz und Respekt

26.04.2018, 08:47 Uhr

Soziales Engagement

Mitspielen und gewinnen

„Ich möchte mit dieser Aktion nicht nur meinen Fans für ihre Unterstützung danken, sondern auch ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Gerade in Zeiten der vielzitierten Spaltung der Gesellschaft ist es wichtig, dass wir einander auf Augenhöhe und mit Respekt begegnen. Man muss die Meinung eines anderen nicht teilen, aber wir sollten uns gegenseitig akzeptieren und so sein lassen wie wir eben sind. Nicht jeder ist ein Stefan Maierhofer. Und das ist gut so“, spricht der 19-fache Nationalspieler über seine Beweggründe für die Aktion.Alle Infos zur Teilnahme am Gewinnspiel des „Major-Tages“ finden sich auf der Facebook-Seite des inklusiven Vereins SPIELERPASS (www.facebook.com/SPIELERPASS.at), als dessen offizieller Botschafter sich Maierhofer bereits seit längerem insbesondere für Sportler mit besonderen Bedürfnissen einsetzt.