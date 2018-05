Über 90 Mattersburger Sportlerinnen und Sportler geehrt

03.05.2018, 08:53 Uhr

Großartige Leistungen

Der Mattersburger Sport befindet sich im Aufwind. Waren es 2016 noch 100 Stockerlplätze im Einzelsport, so durfte sich die Sportstadt 2017 bereits über 132 freuen. Mattersburg gilt also nicht umsonst als die Sportstadt Nr. 1 im Burgenland. „Wir wollen uns mit dieser Ehrung bei unseren Sportlern für ihre großartigen Leistungen bedanken und den hohen Stellenwert des Sports in unserer Gemeinde herausstreichen. Ebenso betonen muss man, dass viele Obleute der Vereine ehrenamtlich tätig sind, auch ihnen gilt unser Dank “, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Heuer wurden Toilette-Täschen und Trinkflaschen an die SportlerInnen sowie Pokale an die Mannschaften verteilt.

ASKÖ Kunstturnen räumte ab

Sehr erfreut zeigte sich auch der Obmann der ASKÖ Kunstturnen, Günther Dorner. Der Verein errang im Vorjhar 63 Stockerlplätze. Mit Alissa Mörz gelang, erstmals in der Geschichte, einer Burgenländerin der Aufstieg ins Elite-Nationalteam. Sie errang 2017 fünf Stockerlplätze sowohl bei Landes- als auch bei österreichischen Meisterschaften. Hervorgehoben wurde von dem Obmann auch der Einsatz der Eltern, die das ganze Jahr über gerne als Taxiunternehmen herhalten.