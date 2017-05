AK-Betriebsbesuch bei Neudörfler Office Systems

10.05.2017, 14:16 Uhr

Viele Herausforderungen

„Wir werden in der Arbeitswelt und in der Wirtschaft immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Was den Traditionsbetrieb hier in Neudörfl auszeichnet, das ist die gute Zusammenarbeit und gewerkschaftliche Vertretung durch die Betriebsrätinnen und Betriebsräte“, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch.

Betriebsrat ist Anlaufstelle

„Wir sind zurzeit quer durchs Burgenland in den verschiedensten Betrieben unterwegs, weil es für mich wichtig ist zu hören, welche Anliegen die Kolleginnen und Kollegen in einem Betrieb beschäftigen. Klar ist aber auch, dass an allen anderen Tagen in einem Arbeitsjahr die Betriebsrätinnen und Betriebsräte die erste Anlaufstelle für Fragen und Anliegen der Kolleginnen und Kollegen sind. Daher möchte ich mich sowohl für den Besuch als auch für die tägliche Arbeit im Betrieb bedanken“, so Michalitsch abschließend.