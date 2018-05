06.05.2018, 13:07 Uhr

Kommen wieder die Fleischhauer zurück?

Es wäre ein Segen wenn sie wieder zurück kämen. Die wenigen Fleisch- u. Wurstwaren

Betriebe inkl. Geschäftslokal die es noch gibt muß man bereits suchen bzw. finden. Meine

Überschrift fand ich in einer Tageszeitung. Wir leben in einer Zeit wo vor allem junge Frauen

kaum mehr Zeit haben wie man allgemein Speisen zu bereitet. Sie sind gezwungen das

Haushaltsbudget zu verbessern um halbwegs über die Runden zu kommen oder sie inter-

essieren sich nicht. Gibt es weit und breit keinen Fleichhauer mehr besorgt man das Fleisch

im Supermarkt oder beim Diskonter. Im Inter- u. Eurospar wird man von angelernten

Personal bedient. Beim Mercur, Billa, Penny gibt es einen gelernten Fleischer der haupt-

sächlich für das Fleischzerlegen u. Portionieren zuständig ist. Das verpackte Fleisch wird

dann im Kühlregal zum Verkauf angeboten. Hofer und Lidl werden mit verpackten Fleisch

beliefert. Fleischverkauf ist eine absolute Vertrauenssache und nicht "jede" oder "jeder"

ist mir recht wenn ich zur Fleischbank komme. Wiedereinsteiger im Fleischgeschäft sollten

eine neue Linie kreieren die kein Supermarkt, Diskonter bieten kann. Z.B.: Welches Fleisch

nimmt man am besten für "Schnitzelfleisch vom Schwein", oder für Rindsuppe, für Rinds-

u. Schweinegulasch, Leber, etc. Weil die berufstätigen jungen Frauen wenig oder k aum eine Ahnung von Kochtechnik besitzen sollte der "neue Fleischer" die Kochtechnik publik tun.

Um die Partnerschaft zu retten binden sich immer mehr Männer den Kücheschurz um.

Hoffentlich lesen das künftige Wiedereinsteiger im Fleischbetrieb.

