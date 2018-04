Lkw-Projekt der WK machte Station in der Volksschule Zemendorf

24.04.2018, 11:05 Uhr

Spannender und lehhreicher Tag

„In einer Unterrichtsstunde wurde mit den Kindern gemeinsam erarbeitet, wie unser Leben ohne Lkw aussehen würde und was es Interessantes rund um den Lkw zu erfahren gibt. In der zweiten Unterrichtsstunde stand ein Lkw vor der Schule zur Verfügung, den die Kinder live erkunden konnten. Ein spannender, lehrreicher und unvergesslicher Tag für die Kinder in Zemendorf,“ so Mag. Roman Eder, Obmann der Fachgruppe Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer.