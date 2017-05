Unsere Familienbetriebe: Weingut Migsich in Antau

05.05.2017, 11:43 Uhr

Das Weingut Migsich besteht seit 1975 und wird seit 2011 von Erich und Mario Migsich geführt.

Pionier im Weinbau

ANTAU. Gegründet im Jahr 1975 aus der väterlichen Landwirtschaft, entstand in Antau durch Mut und Willen zur Innovation das Weingut Migsich, welches heute weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt ist.Einen 1969er Jahrgang – vom Großvater und Unternehmensgründer Stefan Migsich gekeltert – haben die beiden jetzigen Geschäftsführer Erich und Mario Migsich noch als Rarität in ihrem Ziegelkeller lagernd. Und das war lange nicht der erste Jahrgang in unserer Weingeschichte. „Unser Opa war ein Pionier und hatte damals als einer der Ersten Weingärten in Antau gepflanzt“, weiß Mario Migsich.

1975 wurde expandiert

Übernahme durch Sohn Erich

Das Weinblatt

Unterstützung durch Eltern

Klare Arbeitsteilung

Auszeichnungen

„Größer, breiter, länger“…

Neben klassischer Landwirtschaft mit Tierhaltung führten Stefan und seine Frau Juliane Migsich in den 1960er Jahren einen kleinen Buschenschank in der Ortsstrasse. Die damaligen Grundverhältnisse ließen eine weitere Expansion im Ortskern nicht zu und so entschied man sich 1975 für den Neubau eines Weinkellers mit integriertem Heurigen am Ortsrand, der immer wieder erweitert wurde.Seit dem Jahr 1983 hatten Sohn Erich und dessen Gattin Maria den Betrieb zur Gänze übernommen und sich immer mehr auf den Weinbau spezialisiert. „Das Geheimnis im Weinbau ist die Vermeidung von Fehlern, welche schon die vorige Generation als solche erkannt hat“, betont Erich Senior.Der architektonische Höhepunkt wurde mit dem Weinblatt 2004 geschaffen. Es war das Konzept und die Idee der jungen Generation die Präsentation der Weine auf ein zeitgemäßes Niveau zu bringen.Seit 2011 führen Erich und Mario das Weingut mit Geschick. Das heißt aber nicht, dass die Eltern aus dem Unternehmen ausgeschieden sind. „Auf Messen, im Weingarten und bei der Kundenbetreuung werden wir noch kräftig von unseren Eltern unterstützt“, erzählt Mario. Erichs Frau Anna Maria achtet darauf, dass die Zahlen in der Buchhaltung stimmen. Fünf Kinder, genau genommen fünf Mädels- im Alter von fünf bis 13 Jahren sorgen für heitere Zukunftsstimmung in der weiteren Unternehmensplanung.Zwischen den Brüdern herrscht eine klare Arbeitsteilung: Während sich Mario mit seiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung an der WU in Wien um den Verkauf der Weine kümmert, bildet sich sein Bruder und Kellermeister durch Studienreisen und Weinfach-Seminare ständig fort.Die jüngst kreierte Feinweinlinie fordert die beiden Winzer sehr heraus, denn mit diesen Feinweinen will man in der obersten Wein-Liga mitmischen. Die ersten Lorbeeren haben die Winzerbrüder bereits mit dem neuen Flaggschiff - Fat Boy geerntet, wo man bereits im Einführungsjahr 2016 mit der großen Goldmedaille ausgezeichnet wurde und unter die Top 3 von 41 Ländern, in der Kategorie Blaufränkisch, gelandet ist – und das im Wettbewerb mit 12.826 eingereichten Weinen.…lautet das Motto für die künftigen Weinstile. „Charaktervolle Weine mit hohem Lagerpotential und langen Abgängen wird es künftig mehr geben, aber leider nur in kleinen Mengen – denn es sind eben nur die ‚Rosinen‘, die es in die Feinweinlinie schaffen“, blickt Mario Migsich stolz und zuversichtlich in die Zukunft.