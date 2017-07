"Wunderweiber" laden zum Pop Up Market

BAD SAUERBRUNN. Endlich ist es soweit. Die Wunderweiber Burgenlands laden am 29. und 30. Juli, von 10.00h bis 18.00 Uhr zu ihrem ersten Pop Up Market in der Genussquelle Bad Sauerbrunn ein. 35 burgenländische Ausstellerinnen präsentieren regionale kulinarische Produkte, Kunsthandwerk, Lesungen, Vorträge, Handgemachtes, Wellnessprodukte, Workshops, Zumbavorführung, Kinderschminken, uvm. Die feierliche Eröffnung findet am 29. Juli 2017 um 10.30 Uhr durch ORF-Redakteurin Sabine Lentsch mit musikalischer Unterstützung von Heidi Klug statt.

Die WunderWeiber Burgenland, von Angelika Buchmayer (Neudörfl) und Elisabeth Nussbaumer (Weppersdorf) im April 2017 gegründet, haben bereits 1.000 Mitglieder und wachsen stetig. Das Ziel des Frauennetzwerkes ist die gegenseitig wertschätzende und bestmögliche Unterstützung und Förderung in allen Belangen des Lebens, um sich seine individuellen Träume zu verwirklichen.