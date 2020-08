Vor einigen Tagen bekam ich Post:

Sehr geehrter Herr Odri!

Mein Name ist Zamingaron.

Ich lebe auf dem Exoplaneten Kepler – 1649c.

Hier einige wichtige Daten zu meinem Heimatplaneten:

Kepler-1649c

Sternbild Schwan

Position

Äquinoktium: J2000.0

Rektaszension 19h 30m 00,9006s

Deklination +41° 49′ 49,51″

Orbitdaten

Zentralstern Kepler-1649

Große Halbachse 0.0649 AE

Umlaufdauer 19.5

Weitere Daten

Radius 1.06

Masse 1.2

Entfernung 92.50164 pc

Sie werden sich wundern, warum ich Ihnen, gerade Ihnen schreibe.

Ja, fragen Sie sich und wundern Sie sich.

Um gleich auf den Punkt zu kommen, verrate ich Ihnen unsere Beweggründe.

Wir beobachten Sie schon eine geraume Zeit und sind zu dem Entschluss gekommen, auch Sie einzuweihen.

Außer Ihnen wissen noch viele Präsidenten, Bundeskanzler und führende Politiker auf dem Planeten Erde Bescheid.

Sie, Herr Odri sind zwar nicht einflussreich, nicht vermögend, doch Sie haben etwas, dass uns gefällt.

Sie nutzen Ihr Hirn, Sie denken sehr viel nach, Sie haben sich nicht nur einmal gedacht wie viele Menschen der Planet Erde verträgt, Sie haben sich schon oft überlegt wie man den raschen Bevölkerungszuwachs stoppen kann.

Ja und Sie haben auch Recht, wenn Sie sich fragen wann der nächste Krieg kommt.

Lieber Herr Odri, er ist schon da. Sie sind mitten drin. Auch wir haben gelernt und fänden es sehr Schade, all die schönen alten Gebäude, die Fauna und Flora vernichtet zu sehen.

Es war nicht leicht, euch das Virus auf’s Aug zu drücken, denn

einige fähige Wissenschaftler und Mediziner haben unseren Plan schnell durchschaut. Aber diese wurden gleich Mundtot gemacht und durch Regierungshörige Kollegen ersetzt.

Ab dann war es ein Selbstläufer. Ein Problem gab es kurzfristig, als am 1. August 2020 in Berlin eine Versammlung stattfand, zu der angeblich zwischen 500.000 und 1,3 Mio. Menschen gekommen sind. Aber auch das bekamen wir in den Griff. Ein Knopfdruck genügte und alle Webcams zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule waren nicht abrufbar.

Viele Medien, vor allem die in Österreich, leisten wirklich gute Arbeit bei der Information des Volkes.

Es ist wirklich schön zu sehen, wie die Menschen alle mit Masken herumlaufen, sich mittlerweile nicht mehr auskennen, was sie tun dürfen.

Einige fragen sich ernsthaft ob es Sinn macht, die Masken zu tragen, suchen verzweifelt nach Informationen.

Ab und zu erscheinen einige kritische Stimmen, es gibt sie noch, die fähigen Wissenschaftler, Mediziner.

Doch sie bekommen keine Plattform, finden kein Gehör in den gängigen Medien, werden als Verschwörer, Corona Idioten, Aluhutträger bezeichnet und müssen ihre Thesen auf diverse Internetplattformen verbreiten.

Wir kommen mit der Zensur langsam nicht mehr nach, denn sie liegen völlig richtig. Aber dass bleibt unter uns, Herr Odri.

Ich ziehe aber auch den Hut vor euren Politikern!

Innerhalb von wenigen Wochen haben sie es geschafft, die Wirtschaft an die Wand zu fahren, ohne mit der Wimper zu zucken die Arbeitslosigkeit gesteigert, Unmengen von Geld aufgestellt und scheinbar hat eure Regierung keine Ahnung, was sie dem Gesundheitswesen, den Kindern, den Alten angetan hat…

Also ich möchte in ihrem Land kein Regierungsmitglied sein.

Ach Herr Odri, wie leichtgläubig ihr doch seid….

Lieben Gruß

Zamingaron

... was es nicht alles gibt...:-)