Am Mittwoch, 15. Dezember, macht der Corona-Impfbus beim U4-Center Halt. Das kostenlose Angebot kann ohne Anmeldung genutzt werden.



WIEN/MEIDLING. Ob Erststich oder bereits der Booster: Am Mittwoch, 15. Dezember, können sich Impfwillige ihren Stich in Meidling holen. Der Impfbus macht beim U4-Center bei der Fabriksbrücke Halt.

Hier können sich alle Interessierten bei der Wiener-Linien-Haltestelle Meidlinger Hauptstraße von 10 bis 15.30 Uhr und von 16 bis 19 Uhr impfen lassen.

Bist du bereits geimpft?

Impfung ohne Termin

Angeboten werden Impfungen für Personen ab 12 Jahren mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – einzig ein Lichtbildausweis und wenn vorhanden eine E-Card sind vorzuweisen.

In Wien wird gegen die Pandemie angeimpft.

Foto: www.acv.at/Ludwig Schedl

hochgeladen von Sophie Brandl

Die nächsten Termine des Impfbusses finden Sie hier.



Das könnte dich auch interessieren:



Impfbox am Hauptbahnhof hat eröffnet