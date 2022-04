"fit2work" in der Schönbrunner Schlossstraße in Meidling informiert, wie man nach langen Krankenständen wieder langsam ins Arbeitsleben kommen kann.



WIEN/MEIDLING. Immer mehr Menschen erkranken für eine längere Zeit. Sei es durch einen schweren Unfall oder wegen Überarbeitung, was dann auch zu einem Burn-out führen kann. Auch Long-Covid führt zu solchen Langzeit-Krankenständen, weiß Andrea Stoik von fit2work in Meidling.

Der Weg zurück in die Arbeitswelt ist für Betroffene ein langer. Denn nach einer oft monatelangen Abwesenheit von dem Job ist es gar nicht so einfach, wieder zurück in die zuvor geübte Routine zu kommen. Wichtig für die Betroffenen ist es, dass eine sanfte Rückkehr ermöglicht wird.

Durch Teilzeit zurück zur Arbeit



"Wir können bei der Wiedereingliederungs-Teilzeit unterstützen", so Stoick. Sie hilft beim Einstieg zurück in die Arbeit. Dabei wird für jeden Betroffenen ein eigener maßgeschneiderter Plan entworfen. So wird dieser stufenweise ins Arbeitsleben zurückgeführt.

"Das verhindert erneute Krankenstände durch Überforderung und ermöglicht es, die eigenen Fachkräfte auch in Zukunft gesund im Unternehmen zu halten", erklärt Stoick.

Die Voraussetzungen



Eine Wiedereingliederungs-Teilzeit kann beantragen, wer mindestens sechs Wochen im Krankenstand war. Zuvor muss der Betroffene wenigstens drei Monate beim Arbeitgeber beschäftigt gewesen sein. Mit dem Programm muss sowohl die betroffene Person als auch das Unternehmen einverstanden sein.

Die Arbeitszeit kann zwischen einem und sechs Monaten um maximal die Hälfte reduziert werden. Der Arbeitgeber zahlt die geleistete Arbeitszeit, der Arbeitnehmer erhält aber bis zu 85 Prozent des ursprünglichen Einkommens. Erste Anlaufstelle für diese Form der Teilzeit ist fit2work.

