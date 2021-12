Hetzendorf: Marc Mößmer bringt Biofische frisch auf den Tisch – natürlich auch den Weihnachtskarpfen.

WIEN/MEIDLING. Wo dereinst in der Hetzendorfer Straße 59 ein Sanitätsgroßhandel war, gibt es seit Kurzem bei "Biofisch" frische Fische. Der Waldviertler Marc Mößmer betreibt in seiner Heimat eine eigene Zucht mit Karpfen, Hecht oder auch Wels. Zwölf verschiedene Arten finden sich in seinen Gewässern.

"Wir setzen unseren Fokus auf die Regionalität", so Mößmer. Er arbeitet auch mit anderen Fischzüchtern aus dem Waldviertel zusammen. So wird das Angebot vergrößert und Mößmer kann mit seinem Shopleiter Maximilian Haider etwa auch Forelle, Saibling, Lachs-, Bach- oder Seeforelle und mehr anbieten.

Bio-Fleisch



Da der Verkaufsraum in der Hetzendorfer Straße groß genug ist, hat Mößmer mit seinem Team das Angebot erweitert, etwa um Bio-Fleisch.

Marc Mößmer und Shopleiter Maximilian Haider vor ihrem "Ab Hof-Laden".

"Unser Lamm kommt vom Traunsee", so der Shopleiter. Aber auch Puten, Gänse oder Truthähne aus dem Waldviertel gibt es. "Allerdings muss man das etwa eine Woche im Voraus bestellen", so Mößmer. Der Grund dafür: Es wird je nach Bestellung geschlachtet.

Feinkost im Angebot



Um den Fischen und den Fleischspeisen die richtige Würze zu geben, finden sich in den Geschäftsräumen etwa auch Kräuter und andere Zutaten – natürlich durchgehend in Bio-Qualität. Hier reicht die Palette von Tees vom Kräuterhof Zach über Honigprodukte aus dem Burgenland bis hin zu Bio-Säften von Retter mit besonders hochkonzentrierter Pressung.

Auch Bio-Säfte und Curcuma gibt es bei Biofisch.

Natürlich gibt es auch den richtigen Wein zu Fisch und Fleisch. "Bei uns findet man Weine vom Biohof Viterna aus St. Florian", so Shopleiter Maximilian Haider.

Pläne für die Zukunft hat das Team von "Biofisch" auch schon: Für den Sommer ist etwa geplant, im Hof einen Biergarten zu eröffnen.

Wein und Tee gibt es hier genauso wie Kräuter – und alles aus der Region.

Zur Sache

Biofisch gibt’s auf der Hetzendorfer Straße 59. Öffnungszeiten: Mi bis Fr von 9 bis 18 Uhr, Sa von 9 bis 14 Uhr. Bestellungen unter 0699/171 89 665. Mehr Infos: www.biofisch.at

