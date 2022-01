Der Sozialmarkt in der Böckhgasse 2-4 hat ein neues Angebot: Eine Sozialberaterin hilft in vielen Belangen kostenlos.



WIEN/MEIDLING. In der Böckhgasse 2-4 gibt es schon seit Jahren einen Sozialmarkt, in dem Bedürftige besonders günstig einkaufen können. Allerdings ist das den Arbeitersamaritern noch zu wenig Unterstützung. Deshalb haben sie nun ihre Aufgaben an diesem Standort erweitert.

Kennst du jemand, der im Sozialmarkt einkauft?

Jeden Dienstag und Donnerstag ist von 9 bis 14 Uhr eine Sozialarbeiterin im Markt. Sie hilft und unterstützt etwa wenn man mit Behördenwegen in eine Sackgasse geraten ist oder mit seinen Finanzen nicht auskommt.

Formulare ausfüllen



Auch in den Bereichen wohnen, Ernährung, Gesundheit oder Familienangelegenheiten kann man mit Unterstützung rechnen. Sogar, wenn man mit einem Formular überfordert ist, wird Hilfe geboten.

Die Arbeitersamariter Andrea Pop und Georg Jelenko im Soma-Böckhgasse.

Foto: Pufler

hochgeladen von Karl Pufler

Selbstverständlich kann man auch nur ein bisschen plaudern, wenn man sich einsam fühlt. Mehr Infos dazu gibt es auf www.samariterwien.at

Das könnte dich auch interessieren:



Erster Sozialmarkt in Wien-Meidling eröffnet.