Die Nachfrage für die Tagesbetreuung ist während der Covid-Krise stark gestiegen. Nun können Eltern mit Kindern, die lebensbedrohliche und lebensverkürzende Krankheiten haben, wieder ins Kinderhospiz Netz kommen.



MEIDLING. Seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie in Österreich konnte das Kinderhospiz Netz nicht öffnen. Die Betreuerinnen haben jedoch ihre großteils ehrenamtliche Arbeit getan und sind zu den Kindern mit lebensbedrohenden Krankheiten nach Hause gekommen.

Nun ist es endlich wieder so weit: Das Tageshospiz in der Meidlinger Hauptstraße 57–59 ist wieder geöffnet und in Betrieb.

Musik-Raum zum Entspannen



Das ist vor allem deshalb wichtig, da hier die Kleinen etwa spezielle Räume haben, in denen sie sich besonders wohlfühlen können – etwa mit Musik. In der Zeit können sich die Geschwister und Eltern mitunter auch ein paar Minuten "Auszeit von der ununterbrochenen Betreuung" nehmen.

"Ich bin so froh, dass wir bis auf Weiteres wieder all unseren Familien unsere gesamten Hilfsangebote anbieten können", so Obfrau Sabine Reisinger. Nun ist es fast so wie vor der Corona-Zeit, "aber alles ist umständlicher geworden."

Einsatz aufwändiger



Reisinger weiß auch, dass die Nachfrage inzwischen größer ist als vor dem Lockdown. Gleichzeitig gestaltet sich der Einsatz auch aufwändiger. So muss zurzeit auch im Tageshospiz von den Pflegern stets Schutzkleidung getragen werden.

"Der Weg ins Tageshospiz ist für manche Familien zur unüberwindbaren Hürde geworden", weiß Reisinger. Grund: Die Kinder zählen zur Covid-Risikogruppe, für die eine Infektion schwerwiegend wäre. Die meisten Betroffenen trauen sich daher nicht, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Um ihre Kinder ins Hospiz bringen zu können, müssen sie entweder mit dem Taxi oder einem privat zu zahlenden Fahrtendienst fahren, beides ist sehr teuer.

Hilfe für die Betroffenen



"Wir haben beschlossen, diese Kosten zu übernehmen. Kein Kind soll auf das Tageshospiz verzichten müssen, weil die Anreise für die Familie nicht leistbar ist", so Reisinger.

