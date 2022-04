Nach 40 Jahren wird die Kirche "Am Schöpfwerk" an die serbisch orthodoxe Diözese von Österreich übergeben.

WIEN/MEIDLING. Nach vier Jahrzehnten ist nun das "Aus" für die Pfarrkirche „Hl. Franz von Assisi“ im Schöpfwerk gekommen. Die Kirche wird an die serbisch orthodoxe Diözese von Österreich übergeben. Das haben der Pfarrgemeinde- und der Vermögensverwaltungsrat der Pfarre im Einvernehmen mit der Diözesanleitung einstimmig beschlossen.

Zur Zeit ihrer Gründung im Jahr 1982 lebten am Schöpfwerk gut 5.000 Katholikinnen und Katholiken. Die Pfarre war als integrativer Teil der neu entstandenen Wohnbauanlagen konzipiert.

Nur mehr 1.000 Katholiken



Damals pulsierte das katholische Leben zwischen den Eisteichen, der Zanaschkagasse und der Lichtensterngasse noch. Doch mit der Zeit blieben immer mehr Kirchenplätze leer. Damit einher gingen auch zahlreiche Kirchenaustritte. So blieben letztendlich nur mehr knapp 1.000 registrierte Katholiken Am Schöpfwerk übrig.

Gleichzeitig stieg der Anteil der Bewohner mit orthodoxer Konfessionszugehörigkeit. Die Übergabe der in den Jahren 1979 bis 1981 erbauten Pfarrkirche an die serbisch-orthodoxe Kirche war für Bischofsvikar Dariusz Schutzki, Bischofsvikar für das Vikariat Wien-Stadt, daher naheliegend und garantiert zugleich den Erhalt der Pfarrkirche als christliche Gottesdienststätte.

Jüngste Sakralbau Meidlings



Schließlich ist die Franziskuskirche der jüngste Sakralbau in Meilding. Die Pfarrgemeinde mit dem bisherigen Pfarrgebiet wird mit der Übergabe wieder Teil der „Mutterpfarre“ Altmannsdorf.

Sehenswert ist die Franiskus-Kirche Am Schöpfwerk jedenfalls.

"Eine Pfarre aufgeben zu müssen, ist immer schmerzlich,“ so Schutzki. „Zugleich ist es erfreulich, dass die Kirche als christliches, im konkreten Fall serbisch-orthodoxes, Gotteshaus erhalten bleibt, das in Zukunft nun der großen und jungen serbisch- orthodoxen Gemeinde am Standort zur Verfügung stehen wird.“

Gemeinsames Gebet



Der serbisch orthodoxe Bischof von Österreich, Andrej Ćilerdžić, stellte in einer ersten Stellungnahme klar, dass seine Kirche sich ausgesprochen ökumenisch verstehe. Er ist sich daher sicher, dass die Übernahme der Kirche am Schöpfwerk auch zur Zufriedenheit der bisherigen katholischen Kirchengemeinde erfolgen werde.

Ćilerdžić zeigte sich dankbar für das Verständnis und die Unterstützung und möchte in Zukunft auch mit den Katholiken in der Kirche am Schöpfwerk gemeinsam beten.

