Die Seele baumeln lassen, gutes Essen, Musik und die warme Sonne genießen – diesen kleinen Kurzurlaub hatten sich die Bewohner der Kursana Residenz Wien-Tivoli nach den letzten herausfordernden Wochen wahrlich verdient. Deshalb fand unlängst das traditionelle Kursana-Sommerfest statt, unter dem Motto "Griechischer Wein". Dabei verwandelte sich das Restaurant der Residenz in eine "griechische Insel", auf der den Gästen mit einem typisch griechischen Menü und einem Glas traditionellen Ouzo aufgewartet wurde. Für die passende Tavernen-Stimmung sorgten sommerliche Melodien, wobei natürlich auch die Evergreens von Udo Jürgens nicht fehlen durften. Diesmal gab es den Sommerauftakt bei Kursana im Doppelpack: Denn um die Sicherheitsmaßnahmen bestmöglich umzusetzen, feierten die Senioren in zwei Gruppen an zwei Tagen.