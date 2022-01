Erst kürzlich wurde der „Verein für antifaschistische Aufklärung und Gedenkarbeit in Meidling“ gegründet. Nun will man Stolpersteine als sichtbares Zeichen in Meidling setzen.



WIEN/MEIDLING. Gedenken gegen den Faschismus soll jetzt in Meidling sichtbar gemacht werden. Das hat sich der „Verein für antifaschistische Aufklärung und Gedenkarbeit in Meidling“ zur Aufgabe gemacht. Er wurde unter Federführung der früheren Meidlinger Bezirksvorsteherin Gabriele Votava und dem Direktor der Volkschochschule Walter Schuster gegründet.

„Die schamlose Verwendung eindeutiger Symbole und Sprache durch Rechtsextreme bei Kundgebungen der letzten Zeit und die damit einhergehende Verharmlosung der Taten und Herabwürdigung der Opfer nationalsozialistischer Verbrechen macht einmal mehr deutlich, wie wichtig eine offensive antifaschistische Aufklärung und Gedenkarbeit ist“, so Schuster.

Gedenken an Faschismus-Opfer



Der neu gegründete Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Aufklärung über Austrofaschismus und Nationalsozialismus sowie über die Verbrechen von Täterinnen und Täter in Meidling zu forcieren. Ein besonderes Anliegen ist das Gedenken an die Opfer von Faschismus und Rechtsextremismus.

In Meidling weisen schon viele Straßennamen und Gedenktafeln etwa auf die gewaltsame Ausschaltung der Demokratie durch das austrofaschistische Regime im Februar 1934 und deren Opfer hin, ebenso auf Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes. Diesen Opfern und Menschen, die sich für Demokratie und Freiheit eingesetzt haben, möchte der Meidlinger Gedenkverein ein ehrendes Andenken und eine entsprechende Sichtbarkeit auch im öffentlichen Raum bewahren.

Steine zum Gedenken



Alleine aus Meidlinger Gemeindebauten wurden weit über 100 jüdische Bewohnerinnen und Bewohner vertrieben, ihre Wohnungen arisiert und viele von Ihnen in Konzentrationslagern ermordet. Bislang fehlen sichtbare Zeichen der Erinnerung. Das soll sich ändern.

Geplant sind vom Verein, Gedenktafeln und Stolpersteine. Besonders wichtig ist Vereins-Mitgliedern auch die Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendeinrichtungen in Meidling.

Gerade die Schicksale jener Menschen, die im Nachbarhaus gewohnt haben oder ums Eck ein Geschäft hatten, erfüllen Geschichte mit Leben, wecken Interesse und machen auch die Geschichte im eigenen Grätzel interessant. So etwa der jüdische praktische Arzt Dr. Fisch, der im Reismannhof wohnte und von dort deportiert wurde. Wer sich in diesem Verein engagieren möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse gedenkarbeit.meidling@gmx.at melden.

