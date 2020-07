Die Grünen Meidling fordern Solidarität mit Menschen auf der Flucht ein.



MEIDLING. Geht es nach Tanja Grossauer-Ristl, dann wird Meidling im Herbst zu einem "Sicheren Hafen". Das meint sie natürlich nicht wortwörtlich, denn der Zwölfte hat ja keinen Flusszugang und liegt auch nicht am Meer.

"Es geht darum, den Bezirk zum sicheren Hafen für Geflüchtete zu erklären und somit die Initiative ,Seebrücke Wien‘ zu unterstützen", so die Klubobfrau der Meidlinger Grünen. Mit diesem symbolischen Akt möchte Grossauer-Ristl Solidarität zeigen. Dafür bereitet sie schon einen entsprechenden Resolutionsantrag vor, den sie in der September-Sitzung der Bezirksvertretung einbringen möchte.

Die Seebrücke



Das "Bündnis Seebrücke" ist eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, Menschen auf der Flucht vor Krieg und Elend zu schützen. Diese Initiative, die auch oft als "Sicherer Hafen" bezeichnet wird und bereits von 138 Städten, Landkreisen und Gemeinden in Deutschland unterstützt wird, ist nun auch in unseren Breitengraden angekommen.

Die ersten beiden Bezirke in Österreich waren der Neubau und Herzogenburg. Seit Kurzem ist auch die Josefstadt mit dabei.

Das sagen die Parteien



„Mit unserer Initiative wollen wir auf lokaler Ebene zeigen, dass die Bereitschaft der Bevölkerung da ist , Menschen auf der Flucht zu helfen. In Meidling, aber auch in anderen Bezirken und Gemeinden.“ meint dazu Tanja Grossauer-Ristl, Klubobfrau und Spitzenkandidatin der Grünen Meidling.

"In Meidling betreiben wir eine gute Politik im ,Bereich Flüchtlinge‘, es wird alles sachlich diskutiert", so Vize-Bezirksvorsteherin Katharina Weninger (SPÖ). "Bei uns gab es noch keinerlei Konflikte", verweist sie auf andere Herausforderungen, die in Meidling auf die Bezirkspolitik warten. "Mit unserer Flüchtlingsarbeit haben wir bereits Solidarität bekundet."

"Dabei geht es nicht um Asyl für echte Kriegsflüchtlinge, sondern um organisierte Zuwanderung", so FPÖ-Bezirksvize Michael Dadak. "Auf der Homepage dieser Organisation heißt es wörtlich: ,Du willst selbst aktiv werden und dich für eine solidarische Migrationspolitik stark machen?‘ Nein, das wollen wir eben nicht."

Auch die Bezirks-ÖVP ist dagegen: "Das ist völlig illusorisch", so Bezirksparteiobmann Ernst Zlabinger. "Österreich hat bereits einen wichtigen Beitrag geleistet und in den vergangenen Jahren viele Flüchtlinge und Migranten aufgenommen."

"Menschen auf der Flucht machen viel durch und leiden auch nach all diesen Strapazen häufig an Perspektivlosigkeit und Angst vor Abschiebung", meint Ursula Gressenbauer (Neos) dazu. "Wir wollen als Bezirk Solidarität zeigen und ein deutliches Zeichen setzen, deswegen werden wir die Initiative ,Sicherer Hafen‘ unterstützen."

"Der grüne Resolutionsantrag ,Sicherer Hafen Meidling' ist grundsätzlich und nach all den für unser Land desaströsen Folgen illegaler Masseneinwanderung eine glatte Provokation und abzulehnen", so Franz Schodl (Pro Hetzendorf). "Denn laut Genfer Konvention hat Anspruch auf befristeten Schutz, wer glaubhaft persönlich verfolgt wird. Weder Armut, noch Krieg sind demnach ein Grund zur europaweiten Flucht mit Asylanspruch und laut Dublinabkommen erst recht nicht in ein Land seiner Wahl!"

Solidarische Städte fordern auch die Grünen Meidling und unterstützen die "Seebrücke".

Foto: Grüne Neubau

hochgeladen von Karl Pufler

Auflagen für die Teilnahme



Mit der offiziellen Teilnahme am Projekt "Sicherer Hafen" erklärt sich die Josefstadt dazu bereit, öffentlich Solidarität mit Menschen auf der Flucht zu bekunden, sich für sichere Fluchtwege einzusetzen, die Seenotrettung zu unterstützen, Menschen auf der Flucht aufzunehmen, kommunales Ankommen und Bleiben zu gewährleisten und die Vernetzung mit anderen Organisationen, Vereinen, Betrieben, aber auch Bezirken zu ermöglichen. Welche konkreten Maßnahmen dazu gesetzt werden sollen, wird im Bezirk noch diskutiert.