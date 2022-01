Inszenierung: Nurkan Erpulat

Bühne & Kostüm: Renato Uz

Künstlerisches Design & Realisierung Zeh: Turgut Kocaman

Musikalische Einrichtung: Fritz Rainer

Autor: Händl Klaus

Dramaturgie: Hannah Lioba Egenolf

Regieassistenz: Katharina Höltermann

Mit: Constanze Passin, Wiltrud Schreiner, Wojo van Brouwer

Gewinner NESTROY 2020 in der Kategorie „Beste Off-Produktion"

„Dunkel lockende Welt“ von Händl Klaus war das Stück des Jahres 2006 (Theater heute). Am WERK X inszeniert Nurkan Erpulat diesen bitterbösen und witzigen Krimi über Wahrheit und Wirklichkeit.

Eins: Leipzig. Die junge Ärztin Corinna zieht aus. Sie wird nach Peru reisen, ihrem Freund hinterher. Bei der Wohnungsübergabe verwickelt sie ihr Vermieter Joachim ins Gespräch. Bis sein Auge auf einen seltsamen Gegenstand fällt: Ein menschlicher kleiner Zeh liegt in der Ecke.

Zwei: München, die Wohnung von Corinnas Mutter Mechtild. Hierher, statt nach Peru, ist Corinna gereist. In Mechtilds Monologe hinein bittet Corinna sie, den Zeh zu holen, das Einzige, das sie noch an Leipzig bindet.

Drei: Leipzig, Baustelle. Joachims Haus versinkt im Schutt. Auf einem improvisierten Deckenlager unter dem Oberlicht nähern sich Mechtild und Joachim einander an, führen das Gespräch fort, das Corinnas Abreise unterbrach. In der Ecke erbricht die Katze einen kleinen Knochen.

Nurkan Erpulat ist Hausregisseur am Maxim Gorki Theater Berlin. Gemeinsam mit Jens Hillje entwickelte er das Stück „Verrücktes Blut“ für das Ballhaus Naunynstraße; die Inszenierung wurde 2011 zum Berliner Theatertreffen eingeladen.

Aufführungsdauer: ca. 90 Minuten, keine Pause

Mo 21. Februar 2022, 19.30 Uhr

Di 22. Februar 2022, 19.30 Uhr